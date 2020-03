Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone… Lettura a casa - consigli, risorse e strategie per la didattica a distanza, con quattro suggerimenti: primo, partire sempre dall’interesse personale dello studente; secondo, creare dei gruppi di lettura (servendosi dell’online per praticare la cosiddetta “lettura aumentata”, cioè arricchita da ricerche fatte sul web); terzo, far tenere ai ragazzi dei diari di lettura (servendosi volendo di modelli come quelli presenti nel sito “Penguin”); quarto, sollecitare una relazione finale sulla lettura, anche accettando modelli diversi da quelli canonici scolastici (e quindi: graphic novel, fantasy, sport... qualunque argomento va bene e tra le risorse online si può cercare tra le tante raccolte nel Forum del libro). Fra gli appuntamenti dei webinar Indire, disponibili oggi e in archivio da domani, segnaliamo: “Riprogettare a valutare con la didattica a distanza”, “La valutazione formativa”.Lettura aumentata: https://thelivinglibrary.eu/it/ Modelli Penguin di diari di lettura: https://www.penguin.co.uk/articles/2016/penguin-reading-diary/ Forum del libro, pagina letture per il futuro prossimo: https://forumlibro.wordpress.com/2020/03/19/letture-per-un-futuro-prossimo/#more-889 Webinar Indire: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/