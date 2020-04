Non solo copia/incolla...

Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone… La Rete è un enorme deposito di contenuti, e questo a volte costituisce un’opportunità, a volte un problema: i lavori svolti a distanza dai ragazzi sono infatti spesso un assemblaggio di copiature acritiche. Cosa fare per limitarlo? Una soluzione efficace è far lavorare studentesse e studenti in un gruppo di tre persone, ciascuna con un compito specifico: una deve relazionare a voce, un’altra tiene il diario del lavoro svolto indicando fonti e citazioni, la terza dovrà lavorare su criticità e problemi incontrati nella ricerca; una risorsa utile: “Parole ostili”, un sito che da tempo propone una riflessione intelligente sul linguaggio della rete ma che offre anche strumenti per la didattica a distanza; “Service learning”, “Relazione educativa a distanza”, “Scrittura a casa”: questa la selezione di alcuni dei webinar del giorno di Indire, disponibili sempre nell’archivio quotidianamente aggiornato.Il sito di "Parole ostili’: https://paroleostili.it/ Webinar Indire: http://www.indire.it/