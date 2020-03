Pensare al riuso

Per Scuola@casa news, oggi Gino Roncaglia ci propone... Come organizzare contenuti e materiali on line? Per farlo è importante pensarli da subito in funzione del riuso ma è anche fondamentale, quando si preparano i singoli tasselli, avere un’idea chiara e strutturata del quadro d’insieme; per farlo, ecco tre utili risorse: la conosciutissima bacheca online “Padlet” e due valide alternative: “Wakelet” e “Netboard”; infine i seminari quotidiani dell’Indire, fra i temi di oggi: “Gamification”, il modello “Mltv” per la didattica a distanza, “Organizzazione del tempo”, “Matematica interattiva”.Padlet: https://it.padlet.com/ Wakelet: https://wakelet.com/ Netboard: https://netboard.me/ Webinar Indire: http://www.indire.it/ Archivio webinar: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/