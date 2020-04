Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone… Biblioteche digitali: un mondo quasi sconosciuto in Italia ma ricco di servizi per chi si collega da casa. Una biblioteca digitale è un servizio offerto da biblioteche che hanno anche un servizio in presenza, quindi: biblioteche scolastiche o biblioteche presenti sul territorio: comunali, provinciali o anche regionali. Cosa si può ottenere? Per esempio si può accedere al “prestito digitale”, per libri, oppure musica, film, o addirittura videogiochi. Come utilizzare questi servizi? Ce lo spiega Giulio Blasi, responsabile di Media library online (Mlol), una piattaforma diffusa in oltre 6.500 biblioteche in tutte le regioni italiane. Alcune di queste permettono l’accesso anche a servizi come la lettura di quotidiani o riviste. Fra le risorse nello stesso ambito, si segnalano “Internet archive”, con contenuti prevalentemente in lingua inglese, ma anche in molte altre lingue, e per l’Italia ioleggodigitale.it e il sito di Euopeana.Internet Archive: https://archive.org/ Ioleggodigitale: https://ioleggodigitale.dmcultura.it/opac/.do. Biblioteche internazionali: http://www.bncrm.beniculturali.it/ Europeana: https://www.europeana.eu/it