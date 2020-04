Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone… Attività da svolgere a casa… Dopo la lettura oggi parliamo della scrittura, e ci chiediamo: come motivare gli studenti a casa? Una forma attraente per i ragazzi è per esempio la “Fan fiction”: racconti episodi, poesie, prosecuzioni di saghe ambientati nell’universo narrativo di libri, serie tv, fumetti. Molti ragazzi fra i 13 e 17 anni già lo fanno in Rete. La “Fan fiction” è innanzitutto una palestra di scrittura ma anche un esercizio di ricostruzione delle regole della narrazione. Fra i siti segnalati quello su Harry Potter, o i depositi “generalisti” di risorse, come wattpad.com, fanfiction.net, efpfanfic.net; ci sono poi anche diversi siti di utili con percorsi di laboratorio virtuale, che in questi giorni offrono gratuitamente l’accesso, per esempio su labster.com si trovano molte risorse per le discipline scientifiche; per i webinar, oggi segnaliamo: di Indire, uno sulla scrittura come attività da proporre a distanza; della Pearson, quello sulle attività a distanza legate ai Bisogni educativi speciali.Deposito di FanFiction: https://www.wattpad.com/ Labster: https://www.labster.com/covid-19/high-school/ Webinar Indire: http://www.indire.it/ Webinar (Caon): https://it.pearson.com/pearson-academy/formazione-gratuita/webinar.html