Flipped Classroom: la didattica capovolta

Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone…la flipped classroom. Quando si parla di flipped classroom, si intende una didattica capovolta, che consiste nel diminuire il peso della didattica frontale trasmissiva in presenza, cercando invece di dare, prima dell'incontro in presenza, materiali di lavoro, lezioni registrate, testi e materiali disponibili on-line, per preparare l'argomento in anticipo, e sfruttare poi le ore di presenza, soprattutto per una discussione collaborativa di materiali che si sono già studiati. Tale metodologia si applica abbastanza bene anche alle metodologie che ci stiamo abituando ad utilizzare a distanza, perché in fondo la didattica distanza è basata oggi su due grandi famiglie di contenuti e di attività: le lezioni sincrone, fatte in piattaforma e le lezioni asincrone, registrate, nelle quali i materiali, le indicazioni di lavoro, i contenuti, vengono appunto distribuiti in modalità asincrona.E allora se queste due forme di didattica vengono collegate tra di loro attraverso la metodologia della didattica capovolta, e quindi il materiale distribuito precede la discussione in piattaforma nella lezione live, possiamo avere delle lezioni live non trasmissive. La lezione live attraverso una piattaforma di streaming è comunque una lezione piuttosto pesante naturalmente non essendoci il contatto diretto. Se la si trasforma in un momento solo trasmissivo funziona molto poco. Se invece noi usiamo la lezione live per discutere collaborativamente, con una partecipazione attiva degli studenti, materiali e tecniche sono già stati distribuiti prima, il tutto funziona molto meglio.Proprio nel contesto di supporto alla didattica a distanza, oltre a Scuola@casa News, e le dieci puntate di Scuola@Casa, Rai Cultura ha realizzato Scuola@Casa Magazine, in onda su Rai Scuola il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 21.30 e disponibile anche su RaiPlay, dedicato a chi abita il mondo della scuola e lo sta vivendo da casa e condotto da Davide Coero Borga. Il programma si propone come un magazine ricco di suggerimenti e spiegazioni degli esperti, di esperienze e migliori pratiche nel campo dell'insegnamento a distanza, di risorse e contenuti on-line e off-line, e di consigli sull'orientamento per gli studenti in uscita.Flipped classroom: https://www.matematicapovolta.it/ Corso sul service learning: http://www.indire.it/2020/04/28/service-learning-da-lunedi-4-maggio-il-corso-online-della-fondazione-enrica-amiotti/ Scuola@Casa Magazine: https://www.raiplay.it/programmi/scuolacasamagazine