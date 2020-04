Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone… il lavoro di gruppo è fondamentale all’interno della didattica a distanza, assegnando a ciascuno dei partecipanti dei ruoli specifici. Una persona potrà occuparsi di redigere una relazione alla classe in un incontro on-line, un'altra persona può tenere il diario di bordo delle attività, un'altra ancora potrà per esempio lavorare sugli aspetti tecnici e tecnologici e quindi per esempio sulla produzione di contenuti digitali.La suddivisione dei lavori, che naturalmente dipende dal tipo di lavoro di gruppo che viene svolto, è un elemento importante come lo è anche la presenza del diario di bordo e di una persona che lo gestisca.Un diario di bordo è una traccia, un racconto, una cronaca, del lavoro che viene fatto, dei materiali e delle fonti che sono utilizzate, dei problemi incontrati, degli appuntamenti, delle varie attività svolte anche dei meccanismi di suddivisione interna del lavoro.Il diario di bordo è un elemento importante da due punti di vista: per il gruppo perché permette di prendere coscienza di come si sono articolate le attività, di come è organizzato il lavoro, e permette di capire anche molto meglio sia i punti di forza sia le debolezze del lavoro che è stato svolto.Dall’altra, dal punto di vista dell'insegnante, Il diario di bordo è uno strumento di valutazione importante perché permette di valutare non solo il risultato finale del lavoro, ma anche la qualità dell'interazione, la qualità dell'organizzazione del lavoro.Con la puntata di oggi viene inaugurata una nuova sezione, in cui dar voce direttamente alle esperienze fatte nelle scuole, attraverso gli interventi dirigenti scolastici, di docenti e cominciamo questo racconto da una scuola di Modena, l'Istituto comprensivo 3, una scuola che ha organizzato molte attività, anche una televisione pomeridiana, come ci racconta il suo dirigente scolastico Daniele Barca.Istituto comprensivo 3 di Modena: https://www.ic3modena.edu.it/ Webinar Tuttoscuola “Virtual service learning” http://www.tuttoscuola.com/service-learning-come-metterlo-in-atto-ai-tempo-del-covid-webinar-gratuito-venerdi-17-aprile/ Webinar INDIRE: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/