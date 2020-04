Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone…le Piccole Scuole. Le Piccole Scuole si trovano in aree geografiche più isolate, con un numero di studentesse e studenti più esiguo e con la necessità, ma anche l'opportunità, di sperimentare forme di didattica un po' diverse da quelle tradizionali, per esempio classi che mettono insieme studentesse e studenti di età diverse.

Le Piccole Scuole sono forse più isolate geograficamente, ma non certo dal punto di vista della riflessione sulle metodologie didattiche, della sperimentazione: esiste una rete di Piccole Scuole collegate all'Indire e che è molto attiva anche in questo periodo. In un certo senso le Piccole Scuole, almeno in alcuni casi, forse erano anche un po' più preparate ad affrontare l'emergenza in cui ci siamo improvvisamente trovati perché, operando in aree geografiche più problematiche, in molti casi erano già abituate a dover usare in maniera abbastanza intensiva anche le nuove tecnologie della comunicazione.

Tra le pratiche nate nell'ambito del movimento delle Piccole Scuole, c'è quella del visiting: i docenti di una piccola scuola possono andare in un'altra che sta sperimentando, per esempio, una particolare metodologia didattica, per verificare, vedere come funziona, ed eventualmente riportare l'esperienza anche nella propria scuola.

Il visiting non si è fermato con l'emergenza Coronavirus, ma è proseguito in forma virtuale, come parte dello scambio di pratiche che viene fatto all'interno di questa rete. In tal senso il visiting virtuale è un'opportunità nelle situazioni di didattica a distanza, per andare anche a sperimentare di prima mano, da parte dei docenti di una scuola, le soluzioni, le piattaforme e i metodi utilizzati in un'altra scuola. A riguardo abbiamo sentito Massimo Berardinelli, il Dirigente Scolastico del circolo didattico San Felice di Città di Castello, che ci spiega proprio come funziona oggi questa metodologia del visiting virtuale e quali opportunità e vantaggi offre.



Telefono azzurro- pagina dedicata all’emergenza: https://azzurro.it/coronavirus/

Piccole Scuole: https://piccolescuole.indire.it/iniziative/dove-sta-di-casa-la-scuola/