Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone…le sfide. Quando si parla di sfide il pensiero va probabilmente subito al mondo dello sport cioè a delle sfide fortemente competitive in cui c'è chi vince e c'è chi perde. Le sfide educative sono in genere una cosa abbastanza diversa: non si tratta di sfide in cui si è in competizione con gli altri, ma di sfide innanzitutto a sé stessi e ad un problema che bisogna risolvere. Nel lavorare alla risoluzione del problema che rappresenta la sfida, molto spesso si può lavorare anche in forma collaborativa, sfide dunque non competitive, ma semmai collaborative. Spesso naturalmente per disegnare una sfida educativa ci vuole una certa attenzione anche all'elemento di progettazione, perché la sfida per un verso deve essere inclusiva, cioè nessuno la deve percepire come troppo difficile, per l’altro verso deve conservare il carattere di sfida, quindi un certo livello di difficoltà ci vuole. Anche per questo si può lavorare con gruppi diversi dai gruppi classe tradizionali: gruppi di interesse, gruppi legati a competenze specifiche, cosa che aiuta a tarare meglio le sfide educative che vengono poste.

Questo lavoro è una freccia in più nell'arco che abbiamo a disposizione quando si lavora anche a distanza e abbiamo sottolineato più volte come per la didattica a distanza sia molto importante prevedere tipologie diverse di attività, canali diversi di lavoro e di collaborazione. Questa è una delle sfide educative, una delle metodologie che possiamo adottare, ed è una delle metodologie su cui spesso lavora anche Future Education Modena, un laboratorio didattico nato da alcuni mesi è che si è trovato molto presto a fare i conti con una sfida, quella rappresentata dalla didattica a distanza. A riguardo abbiamo sentito i due principali animatori di Future Education Modena, Damien Lanfrey e Donatella Solda, in particolare su come hanno affrontato questa sfida e in generale qual è il loro progetto di lavoro in questo laboratorio didattico fortemente innovativo.



Future Education Modena: https://www.fem.digital/

Webinar INDIRE: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/

Webinar IUL – David Marsh: http://www.indire.it/en/2020/04/07/after-the-storm-shaping-the-future-with-icli-il-webinar-a-cura-di-david-marsh-ideatore-della-metodologia-clil/