Per Scuola@Casa News Gino Roncaglia ci propone….I codici comunicativi oltre la scrittura: in questo momento, uno degli aspetti più interessanti delle nuove tecnologie che siamo costretti ad usare più frequentemente, è anche quello di permettere l'uso di codici comunicativi non verbali come l'uso di immagini, di suoni, di video e in forme organizzate, pensate, montate, riusabili. Questa possibilità in ambito didattico finora è stata poco sfruttata, ma è sicuramente un lavoro che la scuola deve cominciare a implementare e ora può essere un’occasione per cominciare a riflettere anche su questi aspetti. A riguardo abbiamo chiesto a Francesco Leonetti un’opinione sull'uso di strumenti diversi dalla scrittura anche nella didattica a distanza.Spreaker: https://www.spreaker.com/ Anchor.fm: https://anchor.fm/. Per i fumetti: Pixton: https://www.pixton.com/ Per lo stop motion: https://apps.apple.com/us/app/imotion/id421365625 Digitalscape: https://www.digitalscape.it/ Webinar INDIRE: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/