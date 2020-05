Biblioteche scolastiche: due esempi di didattica diffusa

Le biblioteche scolastiche, dove funzionano, dove sono attive, sono tra le strutture più utili per affrontare le situazioni molto particolari che si sono create durante questo anno scolastico e sono anche tra le strutture più attive nel progettare e ripensare l'organizzazione degli spazi e delle attività per il prossimo anno scolastico. In che modo le biblioteche scolastiche possono aiutare anche nel prossimo anno scolastico a lavorare in una situazione sicuramente ancora non ideale? Che tipo di attività possono essere messo in campo? Che rapporti ci possono essere tra biblioteche scolastiche e le altre attività didattiche della scuola? Per cercare di rispondere a queste domande partiamo dalla testimonianza di Linda Guarino, che insegna nell'Istituto comprensivo Antonino Rallo di Favignana, in Sicilia e della loro attività all’interno della biblioteca scolastica “Anna Domingo Spada” . I suggerimenti che vengono dall'esperienza di Favignana, vanno nella direzione di una biblioteca diffusa, di un allargamento delle attività della biblioteca, anche fuori dalla sua sede fisica, individuando spazi, luoghi e attività che possono essere in qualche modo utilizzati in maniera appunto diffusa, in modo anche da favorire il distanziamento, utilizzando anche spazi e iniziative all'aperto.

Queste attività di biblioteca diffusa, servono per fare in modo che la biblioteca scolastica esca dal suo essere luogo chiuso, e porti la sua presenza in maniera visibile anche negli altri spazi della scuola e dell'ambiente del territorio che circonda la scuola. Verso la stessa direzione, vanno anche le iniziative che stanno progettando nella biblioteca scolastica dell'Istituto comprensivo di Bobbio in provincia di Piacenza, come ascoltiamo dalla testimonianza dell'insegnante che se ne occupa, Ilaria Manfredi.











IC Antonino Rallo -Favignana http://icrallo.edu.it/

IC di Bobbio – Piacenza https://www.icbobbio.edu.it/aaa/pages/page_blog.php?id=1

Microsoft Education Day https://sway.office.com/jgr6iH0oJtwWYGJg?ref=Link