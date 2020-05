Due iniziative per la didattica a distanza

Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone…due iniziative: la Giornata Mondiale del Jazz e le Olimpiadi Nazionali di Debate. Rispetto alla Giornata Mondiale del Jazz, che si è svolta il 30 aprile, sicuramente rappresenta un interessante modello da seguire, come esempio di buona pratica: molto spesso la didattica distanza viene accusata di essere una forma di lavoro poco personalizzata, poco capace di lavorare anche sugli aspetti emotivi, emozionali. Certo, la didattica a distanza che ci troviamo a fare in questi giorni non è l'ideale perché nella scuola ci dovrebbe essere integrazione, non sostituzione rispetto a quella in presenza. Ma anche in questa situazione il lavoro fatto in occasione di questa giornata, come tante altre iniziative che abbiamo visto dal visiting, al lavorare anche con ospiti nelle lezioni a distanza, alle attività di gruppo tra gli studenti, ci mostrano come, se ben utilizzata, la didattica distanza possa lavorare anche su aspetti relazionali ed emotivi.Per capire quanto forte sia stato proprio l'impatto emotivo del lavoro fatto in occasione del 30 Aprile vedremo una serie di attività che si sono svolte e abbiamo chiesto di fare un bilancio della giornata ad Angelo Bardini, uno degli organizzatori dell'iniziativa e Ambassador INDIRE.Un'altra iniziativa che si sarebbe dovuta svolgere in presenza e invece si è dovuta necessariamente trasferire on-line, sono le Olimpiadi Nazionali di Debate: sabato 9 maggio, a partire dalle 15.00 in poi sono in programma in diretta streaming le semifinali e le finali. Tutto questo ci dice che la didattica a distanza, se riesce a sfruttare un ventaglio più ampio di metodologie di attività, diventa più efficace.Giornata Mondiale del Jazz: https://www.iljazzvascuola.eu/jazz-day-2020/ Olimpiadi di Debate: http://www.indire.it/2020/04/30/segui-online-la-terza-edizione-delle-olimpiadi-nazionali-di-debate/