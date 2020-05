Emergency Online Pedagogy: i consigli da Harvard

Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone…una risorsa on-line che contiene alcuni consigli utili sul lavoro di didattica a distanza. Emergency Online Pedagogy è una pagina web a cura di William Fisher, professore di Legge dell'Università di Harvard: è una riflessione su come lui e i suoi colleghi, hanno lavorato in questo periodo di emergenza, ma è anche una raccolta di indicazioni pratiche anche molto concrete di lavoro.Per esempio alcuni consigli riguardano il rapporto tra le lezioni sincrone live, e le lezioni asincrone: il peso delle lezioni live sincrone, non deve essere eccessivo proprio perché sono in fondo didatticamente a volte non molto efficaci, anche se sono importanti perché sono un momento di contatto e di interazione diretta anche con gli studenti. Tra gli altri suggerimenti dati da Fisher vi è quello di utilizzare anche la chat delle piattaforme di didattica a distanza, che può essere utilizzata per esempio per raccogliere domande veloci. Altro suggerimento è la condivisione di schermo che può essere molto utile per cercare di far vedere per esempio durante le lezioni alcune slide oppure alcune pagine web, un modo per rendere più varia, più vivace la lezione sincrona. Altro aspetto importante è l'estrema attenzione al feedback degli studenti: cosa funziona e cosa non funziona nelle attività che gli stiamo proponendo? Chiediamoglielo, per cercare quali metodologie siano più efficaci in questa situazione. La varietà, la capacità di prevedere anche tipologie diverse di attività, la capacità di sollecitare la partecipazione degli studenti, sono tutte metodologie che dobbiamo abituarci ad utilizzare in questa situazione di didattica a distanza, ma che potranno diventare pratiche didattiche, che poi si potranno ben integrare con la didattica in presenza in futuro.Emergency Online Pedagogy: http://182.fab.mwp.accessdomain.com/emergency-online-pedagogy/