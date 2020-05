I compiti per le vacanze

Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone… uno sguardo al futuro e oggi lo faremo parlando soprattutto del periodo delle vacanze che si avvicina e dei compiti estivi che vengono abitualmente assegnati.Le vacanze estive, mai come quest’anno, sono un periodo in cui, sia per gli insegnanti, sia per gli studenti che per le studentesse, ma anche per le famiglia, sarà importante trovare riposo mentale da questi mesi, che sono stati sicuramente molto faticosi, da tanti punti di vista. Ma qual è il modo più giusto per assegnare i compiti, durante queste vacanze? Si potrebbe prevedere delle attività che in qualche modo possano implicare anche qualche forma di interazione on-line tra le studentesse e gli studenti, a piccoli gruppi, piuttosto che modalità di compiti chiusi, individuali. Tutto questo servirebbe a riconfermare, anche nel periodo di vacanza, quanto sia importante l’elemento delle relazioni sociali. Ad esempio si potrebbero creare dei gruppi di progetto per produrre qualcosa, oppure dei gruppi discussione, gruppi di lettura. A riguardo abbiamo chiesto a Maria Teresa Carbone, che ha lavorato in molti progetti sulla lettura per la scuola come Living Book, ReadTwinning, di darci qualche suggerimento per organizzare al meglio l’attività di un gruppo di lettura durante le vacanze. Un altro tema che invece riguarda soprattutto gli studenti che stanno per terminare il ciclo delle scuole superiori, è il periodo del cosiddetto “orientamento in uscita” dalla scuola verso l'università. In questo periodo, molti atenei, che tradizionalmente svolgevano conferenze rivolte al mondo della scuola, iniziative per informare, open day per visitare e seguire qualche attività presso le proprie sedi, quest’anno non potranno farlo in presenza ma a distanza. A riguardo, c'è un'offerta molto ampia e un esempio particolarmente illustre è la Scuola Normale Superiore di Pisa, che in questo periodo ha aperto una sezione specifica del sito, rivolto al mondo della scuola, con degli incontri scadenzati e che offre sul proprio canale YouTube più di 1200 video di conferenze, iniziative di tanti tipi diversi, di cui molte possono essere utili per l'orientamento in uscita.Scuola Normale Superiore di Pisa: https://www.sns.it/ Canale YouTube della Scuola Normale Superiore di Pisa: https://www.youtube.com/user/ScuolaNormale