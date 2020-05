Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone… il Salone Internazionale dei Libro di Torino e il legame delle biblioteche scolastiche con il territorio. Le biblioteche scolastiche si sono rivelate come lo strumento forse più utile per aiutare, in questa situazione improvvisa e inaspettata di didattica a distanza, a differenziare lo spettro delle attività proposte a distanza agli studenti. Le attività sono legate alla lettura, ma anche per esempio al prestito dei dispositivi e anche all'aiuto nel loro uso. Quindi un'attività preziosa per colmare diseguaglianze e cercare di ridurre, per quanto possibile, esclusioni e dispersione. Ma non solo: le biblioteche scolastiche hanno lavorato sul fronte dell'offerta di prestito digitale di libri e lettura di quotidiani, quindi un insieme di servizi che veramente risulta in questo periodo di grande importanza e sarà di grande importanza anche l'anno prossimo.In molte situazioni la biblioteca scolastica, oltre a essere uno strumento rivolto all'interno del mondo della scuola, è rivolto anche all'esterno, al territorio, come nel caso della biblioteca scolastica dell'Istituto comprensivo Perlasca di Roma, come ci illustra la sua responsabile Lucia Megli. Questa biblioteca è una delle poche in Italia ad avere una figura di bibliotecaria scolastica, che il nostro ordinamento scolastico non prevede, come anche quella del docente bibliotecario, ed è un peccato perché sono figure previste in tanti altri sistemi scolastici del mondo, che in questa situazione sarebbero state veramente di enorme aiuto. A riguardo ascoltiamo la bibliotecaria del Perlasca, Margherita Porena, che ci illustra che tipo di attività svolge in questo periodo la loro biblioteca scolastica.Il Salone Internazionale del Libro di Torino si svolge quest'anno on-line dal 14 al 17 maggio, con un calendario molto fitto di appuntamenti, fra cui il 15 maggio alle 14:45 Edoardo Camurri e Gino Roncaglia, per parlare delle attivitàe del contributo che in questo momento sta dando la RAI per il mondo della scuola. Molti degli interventi di quest'anno sono di interesse diretto per il mondo della scuola: all’interno della pagina web del Salone del Libro vi è una sezione specifica con tutti quegli interventi pensati in particolare per il mondo della scuola. Da quella stessa pagina le insegnanti possono chiedere di registrare la partecipazione delle loro classi alle attività e anche ricevere dei materiali che possono aiutare a preparare poi a seguire in diretta le attività del Salone.IC Perlasca dI Roma https://www.ic-perlasca.edu.it/ Salone Internazionale del Libro di Torino: https://www.salonelibro.it/ita/ Salone Internazionale del Libro di Torino- pagina dedicata alla scuola https://www.salonelibro.it/ita/news/newsroom/newsroom-articolo/scuole/salto-extra-per-la-scuola.html