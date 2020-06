Schemi e mappe servono per orientarci e per aiutarci a studiare. Nell’unità vedremo cosa sono e come costruire schemi e mappe efficaci per la scrittura dei testi.



Asse culturale dei linguaggi.

Destinatari: adulti iscritti ai percorsi di I livello - Primo periodo didattico.

Professoressa: Sarah Corelli.