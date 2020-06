L'energia dell'acqua: dai mulini ad acqua alle centrali idroelettriche

L’acqua è stata da sempre una risorsa uGlizzata dall’uomo, non solo per scopi agricoli, ma anche per far muovere merci e per meYere in movimento i complessi meccanismi dei mulini ad acqua. La loro diffusione è stata capillare a parGre dall’epoca romana ed ha segnato lo sviluppo e l’evoluzione dei territori fluviali. A parGre dai primi del Novecento l’acqua è stata la prima fonte per la produzione di energia eleYrica. Le grandi centrai idroeleYriche hanno dato la “luce” all’Italia del primo dopoguerra e hanno cambiato per sempre il paesaggio montano italiano. Il futuro della produzione dell’energia dal movimento dell’acqua è nel mare..



