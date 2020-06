Risorse naturali e sviluppo sostenibile

La risorsa naturale è leYeralmente ciò che il Pianeta Terra offre all’uomo per migliorare la propria condizione di vita. L’uomo, nel corso di poco più di un secolo, è riuscito quasi ad azzerare le risorse disponibili in natura. TuYavia esistono risorse che non si esauriscono mai perché si rigenerano conGnuamente. Il conceYo di sviluppo sostenibile e il successivo protocollo di Kyoto hanno dato un’indicazione su come sfruYare risorse rinnovabili e su come preservare quelle esauribili.



Asse culturale scientifico - tecnologico.

Destinatari: adulti iscritti ai percorsi di I livello - Primo periodo didattico.

Professore: Antonio Sollazzo.