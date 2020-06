Servizi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali

In questa breve lezione viene spiegato in modo semplice che cos’è il servizio pubblico, come è organizzato e distribuito nel territorio, a chi dobbiamo rivolgere per eseguire alcune praticeh fondamentali.



Asse culturale storico- sociale.

Destinatari: adulti iscritti ai percorsi di I livello - Primo periodo didattico.

Professoressa: Chiara Astolfi.