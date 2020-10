Generalità sull'inferenza induttiva

Il procedimento induttivo procede dal particolare all’universale, mentre la deduzione procede in senso inverso, dall’universale al particolare. Aristotele indagò a suo tempo entrambi i tipi di inferenza, prediligendo però per la scienza (episteme) quella deduttiva. La situazione cambiò con la Rivoluzione scientifica, quando Galileo Galilei e Bacone si fecero alfieri dell’induzione per garantire una base empirica alla scienza.



Materia: Filosofia.

Destinatari: studenti delle classi quarte e quinte di licei.

Professore: Alessandro Volpone.