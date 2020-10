Le biblioteche scolastiche rappresentano un importante strumento per la didattica sia in presenza che a distanza, in quanto aiutano le scuole a far sì che i servizi, le attività didattiche, le occasioni di approfondimento offerte non si limitino soltanto all’ambito strettamente disciplinare e alle lezioni frontali.La biblioteca scolastica è una preziosa iniezione anche di terzi spazi, di terzi tempi, di attenzione agli interessi personali delle studentesse e degli studenti e può quindi essere un agente molto importante nella situazione che stiamo vivendo.I servizi offerti dalla biblioteca scolastica sono molteplici: dal prestito digitale di libri, quotidiani, riviste, ma anche di musica e di film, ai servizi di aiuto e di supporto nei casi di uso di strumenti digitali nel lavoro a distanza. Oltre a ciò, la biblioteca scolastica cerca di garantire, in tutti i casi in cui sia possibile, anche un servizio in presenza e il servizio di prestito di libri: ma come organizzare in sicurezza queste attività nella situazione odierna?Una proposta ci arriva dal, che ha elaborato un documento contenente delle linee guida rivolte alle reti di biblioteche scolastiche e alle singole biblioteche, con l’obiettivo di fornire uno strumento di orientamento per garantire l’apertura anche nell’emergenza COVID e con alcune indicazioni operative di base per una ripartenza dei servizi con modalità uniformi e coerenti, affinché le biblioteche possano tornare accessibili, ma allo stesso tempo sicure, a utenti e bibliotecari. A riguardo abbiamo intervistato un membro del coordinamento e referente di Torino Retelibri, Antonella Biscetti.È importante continuare a tenere viva l'attenzione sull'attività delle biblioteche scolastiche, perché purtroppo in diverse scuole in questo periodo le biblioteche scolastiche sono state chiuse o trasformate in aule. Si comprende la necessità di ampliare gli spazi per garantire il distanziamento tra gli studenti, ma la biblioteca scolastica è un servizio talmente importante che mantenerla comunque in attività è essenziale: rappresenta uno spazio vivo, stimolante e indispensabile per tutta la comunità scolastica.Coordinamento Reti di biblioteche scolastiche: