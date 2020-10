Vi sono stati diversi tentativi di risolvere in qualche modo il problema dell’induzione, nel corso dell’800 e del ‘900. Originale è sicuramente il tentativo di Karl Popper: egli ha proposto che l’inferenza induttiva in realtà non esiste, quindi il problema non si pone. A suo parere, la conoscenza umana avviene per tentativi ed errori, procedimento che egli chiama “congetture e confutazioni”, in base al quale non è importante l’origine di ipotesi e teorie, bensì la possibilità per chiunque di poterle eventualmente confutare mediante il controllo empirico, il che consente anche di distinguere fra ciò che è scienza e ciò che non lo è.



Materia: Filosofia.

Destinatari: studenti delle classi quarte e quinte di licei.

Professore: Alessandro Volpone