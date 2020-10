Principali aspetti della cinetica chimica

Si analizzano i principali aspetti che caratterizzano l’insorgere di un processo chimico quale una reazione e quali fattori siano in grado di farla progredire più o meno velocemente. Vengono messi in evidenza gli “ostacoli” che le sostanze di partenza dovranno affrontare per trasformarsi in prodotti e le “facilitazioni” che si possono usare per poterli superare. Si illustrerà, infine, il meccanismo che accompagna lo svolgersi di qualsiasi reazione.



Materia: Chimica.

Destinatari: studenti del secondo biennio dei licei e istituti tecnici ad indirizzo chimico- biologico.

Professoressa: Silvia Campacci.