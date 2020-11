Breve biografia di Walter Benjamin

In questa prima unità ci occuperemo nel dettaglio della figura di Walter Benjamin. Dopo aver tracciato una breve biografia, ci interesseremo alla sua persona come collezionista, critico e autore di testi per l’infanzia.



Materia: Tedesco.

Destinatari: studenti della classe quinta della scuola secondaria di secondo grado.

Professoressa: Mariafrancesca Zampieri.