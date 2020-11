Determinazione sperimentale dell'acidità di un aceto commerciale

In una clip filmata, verrà dimostrata e commentata una breve esperienza di laboratorio per la determinazione sperimentale dell’acidità totale presente in un campione di aceto, attraverso la tecnica della titolazione acido-base.



Materia: Chimica.

Destintari: Istituti tecnici e liceo- secondo biennio.

Professoressa: Roberta Storti.