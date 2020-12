Per far fronte alla tutela dell'ambiente nasce una Rete di istituti tecnici e professionali per la gestione delle acque e il risanamento ambientale (GARA). Nasce una figura professionale in grado di avere competenze multidisciplinari per poter svolgere mansioni volte a mettere in sicurezza le risorse idriche e fognarie delle zone a rischio.