I giovani della moda si raccontano

La Rete Tam è costituita da circa 70 Istituti tecnici e professionali e collabora con molte imprese di settore. Oggi, oltre alìi settori tessile, abbigliamento e moda si è aggiunto anche il calzaturiero. Il settore, che è sempre stato il fiore all'occhiello del 'Made in Italy' in tutto il mondo. Oggi con la pandemia, è in sofferenza ma tenta di rialzarsi formando giovani figure professionali che alla ripresa economica, possano prontamente entrare nel settore offrendo lavoro qualificato.