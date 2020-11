Il dibattito sui caratteri ornamentali

Nel panorama socioculturale vittoriano, il ruolo selettivo attribuito alle donne da Darwin non ha molto successo, come risulta sia nel dibattito scientifico sia nell’arte e nella letteratura d’ispirazione naturalistica, ambiti nei quali continua a prevalere lo stereotipo della lotta maschile per la conquista di una femmina che attende in maniera passiva e paziente l’esito del confronto.



Materia: Scienze umane.

Destinatari: studenti delle classi quarte e quinte dei licei e delle classi quarte dell'istituto professionale socio- sanitario.

Professore: Alessandro Volpone.