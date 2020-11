Il possibile ruolo della filosofia per lo sviluppo sostenibile

La filosofia nei secoli dell’età moderna e contemporanea ha perseguito la costruzione di grandi sistemi di pensiero per fondare su basi più solide la cultura umana, oppure, all’opposto, si è rifugiata nello scetticismo o nel nichilismo. Di fronte a necessità storicamente determinate e urgenti, con le quali si confronta oggigiorno la nostra civiltà, probabilmente occorre una filosofia della “prassi” che non intenda fondare nuove ideologie, positive o negative, ma animare pratiche di riflessione comunitaria per un coinvolgimento consapevole degli individui, a livello civile e valoriale, rispetto alle questioni concernenti lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza planetaria.



Materia: Filosofia - Scienze umane.

Destinatari: studenti delle classi quinte dei licei.

Professore: Alessandro Volpone.