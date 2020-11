Il primo graphic novel: Dino Buzzati (letteratura italiana)

Con Il deserto dei Tartari (1940), Dino Buzzati (1906-1972) si impose all'attenzione della critica e incontrò un vasto successo di pubblico. È meno noto tuttavia che egli fu anche il primo autore di un graphic novel, Poema a fumetti (1969), una riscrittura contemporanea del mito di Orfeo ed Euridice. La lezione contestualizza questo romanzo nella storia del fumetto e nella carriera di Buzzati. Poema a fumetti è infine rapportato all'interesse di Buzzati per la pittura e per la letteratura per ragazzi.



Materie: Latino/Greco/Italiano.

Destinatari: studenti della scuola secondaria di secondo grado (licei di ogni indirizzo: biennio e triennio).

Professore: Salvatore Tufano.