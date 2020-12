Le fonti storiche e la psicologia della testimonianza

Come si osserva la storia? Quali sono le fonti attraverso cui la conosciamo? Come comprendere se le fonti siano autentiche? E, qualora non lo fossero, che importanza dare alle false testimonianze? Attività: stimolazione di un dibattito attraverso domande.



Materia: Francese.

Destinatari: studenti dei Licei - Classi III/IV/V e ESABAC, CLIL/EMILE.

Professoressa: Manuela Cinieri.