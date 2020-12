Lo sviluppo dell'agricoltura parte dalla scuola

L'agricoltura è un settore sempre più importante per il pianeta e in Italia oggi rappresenta l'1,5% del Pil. Gli Istituti agrari e professionali propongono un'offerta formativa di qualità affrontando sempre più i temi della sostenibilità. Molti di questi Istituti hanno creato vere e proprie aziende all'interno della scuola che sempre di più si stanno inserendo sul mercato con prodotti di altissima qualità e bio., coordinatrice delle Reti RENISA, ci accompagna in un tour virtuale alla scoperta dell'offerta proposta da questa rete.