Paolo Giulierini: le realtà museali al passo con i tempi

Il Direttore del Museo Archeologico di Napoli, Paolo Giulierini, ci parla di come i musei debbano oggi avere la capacità di ripensarsi, anche, alla luce delle potenzialità del digitale. Si tratta, infatti, di innovare le capacità di narrazione dei contenuti museali per aprirli anche a chi abbia codici culturali lontani e diversi, per una maggiore inclusività e comprensibilità. Altra occasione che il digitale porta è quella di rendere accessibili le parti ‘nascoste’ dei grandi musei, quei depositi ed archivi che sono per lo più invisibili a chi non sia addetto ai lavori .



A proposito di: Conversare tra le carte in un mondo digitale. Legami possibili tra scuola, archivi, biblioteche, musei (15-17 dicembre 2020)

Dalla Biblioteca Domenicana di Santa Maria Novella “Jacopo Passavanti” di Firenze, evento in modalità virtuale



Organizzato da Indire, in collaborazione con Centro Archivistico della Scuola Normale Superiore Pisa, Diculther, Archivio storico di S. Maria sopra Minerva di Roma, GREHCCO - Università di Siviglia, M9 – Museo del ’900 e in media partnership con Rai Scuola e Rai Cultura.



Tre pomeriggi (15-17 dicembre 2020) con molteplici ‘Conversazioni’, tra esperti del settore dei beni culturali, esponenti del mondo accademico e del mondo della Scuola (in questa sede particolarmente rappresentato dalle due reti Indire del Movimento delle Piccole Scuole e delle Avanguardie Educative).



L'intervista è a cura di Pamela Giorgi e il montaggio di Claudio Lacoppola