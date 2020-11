Scienza, diritto o filosofia?

Siamo abituati a pensare che le questioni ambientali riguardino l'ecologia e altre scienze naturali, o tutt'al più l’economia e la politica, così come la cittadinanza sembra che riguardi il solo diritto o la storia. In realtà, ambiente e cittadinanza sono questioni complesse che intersecano da parte a parte un po' tutta la cultura umana. La riflessione filosofica può fungere da elemento di mediazione, per approcciare in maniera integrata l’assunzione di responsabilità rispetto al sé, agli altri e al mondo.



Materia: Filosofia - Scienze umane.

Destinatari: studenti delle classi quinte dei licei.

Professore: Alessandro Volpone.