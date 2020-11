Scuola aperta: Gianni Rodari

Sia che si lavori in presenza, sia che si lavori a distanza, una delle tendenze che si manifestano in questo periodo così difficile per la nostra scuola è quella di una certa chiusura del gruppo classe. Nelle classi in presenza, si manifesta nella forma del distanziamento, di una scarsa possibilità di interazione e di movimento, di scarsa attività anche relazionali e sociali. La stessa chiusura si manifesta anche nelle classi a distanza, perché il tentativo a volte è di costruire la didattica on-line, cercando di replicare il modello di una didattica in presenza a sua volta in difficoltà.Questa chiusura è comprensibile, in quanto è anche una forma di reazione psicologica alla pandemia, ma non dobbiamo assolutamente arrenderci: se la situazione in presenza ha questi forti vincoli, la situazione a distanza può non averli, anzi può essere l'occasione, in questo difficile momento, per ricordare che la scuola è anche apertura verso l'esterno anche attraverso le diverse iniziative che si svolgono online.Tra di queste segnaliamo quelle che si sono svolte e si svolgeranno in occasione del centenario di uno dei più grandi scrittori e poeti per l’infanzia: Gianni Rodari.L’Istituto 3 di Modena ha organizzato il 23 ottobre, giorno della ricorrenza della nascita di Rodari, l’incontro “1, 10, 100 Gianni Rodari”, di cui ci illustra i dettagli il dirigente scolastico Daniele Barca.Altro esempio è la tre giorni che è stata organizzata dal Teatro Nazionale di Genova insieme alla rivista Andersen al Festival della Scienza, che è stata anche l'occasione per la consegna a Nicola Cinquetti, scrittore per l’infanzia e poeta, della targa del Premio Andersen 2020. Per l’occasione vi proponiamo la lettura di un brano di Cinquetti tratto dalla raccolta di favole “Ultimo venne il verme” pubblicata da Bompiani. La lettura è di Carla Ida Salviati, nota studiosa di letteratura per l'infanzia e una delle giurate del premio Andersen. Tutte le varie iniziative volte a celebrare il centenario di Gianni Rodari sono presenti in questo sito: