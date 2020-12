Devi aver cura di te!

Per presentare due dei più comuni verbi modali utilizzati per esprimere necessità si è scelto di partire da tre situazioni comunicative legate alla sfera della salute, al fine di stimolare la riflessione linguistica mediante un processo induttivo, attraverso il quale gli studenti saranno in grado di capire da soli la differenza fra i due verbi, ripassando al contempo il lessico relativo allo stato di salute.



Materia: Cinese.

Destinatari: studenti del I biennio secondaria di II grado.

Professoressa: Margherita Stecca.