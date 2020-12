Sembra un ossimoro ma non lo è: uno stato di equilibrio chimico non è “statico” ma “dinamico”. Che cosa significa? In che modo una reazione reversibile giunge al suo equilibrio finale? La lezione affronterà questi aspetti, con l’obiettivo di chiarire quale sia la condizione che determina la fine di una reazione reversibile.



Materia: Chimica.

Destinatari: studenti di Istituti tecnici e liceo- secondo biennio.

Professoressa: Roberta Storti.