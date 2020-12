Il concetto di equilibrio mobile

Dopo aver definito il concetto di “equilibrio chimico” ci chiederemo in che modo questo può essere perturbato ed esamineremo le leggi che lo governano: la legge di azione di massa e il principio di Le Chatelier. Scopriremo così che la resa in prodotti di una reazione reversibile non solo è prevedibile (in base alla legge di azione di massa) ma può anche essere opportunamente modificata, sollecitando l’equilibrio a spostarsi verso i prodotti o verso i reagenti (in base al principio di Le Chatelier).



Materia: Chimica.

Destinatari: studenti di Istituti tecnici e liceo- secondo biennio.

Professoressa: Roberta Storti.