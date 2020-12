Il teatro del teatro

La vita percepita come “una grande pupazzata”, la vita come teatro. Analisi del concetto di “teatro nel teatro” con riferimento ai caratteri innovativi della sua produzione drammaturgica ed esempi dalle opere Sei personaggi in cerca d’autore ed Enrico IV.



​​​​​​​Materia: Italiano.

Destinatari: studenti del quinto anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Professoressa: Teresa Cecere.