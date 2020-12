Orientarsi ad occhi aperti

Le Camere di Commercio possono dare un grande contributo per accompagnare i giovani a orientarsi nella scelta scolastica e in quella successiva che riguarda il mondo del lavoro. Ma per farlo hanno bisogno delle idee dei giovani e dei loro docenti e di un'iniziativa continua che deve trasformarsi in sistema.



Nel video gli interventi del vice segretario generale di Unioncamere Claudio Gagliardi; Alice Andreatta, studentessa dell'ISS Primo Levi di Montebelluna (Treviso); la docente Filomena Oricchio, EITD scarl di Napoli, Corso Operatore di abbigliamento, calzature, ristorazione; Andrea Poltronieri, moderatore Hackathon di Unioncamere.