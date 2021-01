Piattaforme e forum

Nel primo lockdown,hanno avviato un’iniziativa dedicata alla formazione dei docenti con strumenti di supporto alla didattica, allo studio e alla ricerca: le dieci puntate diTra le tematiche che erano stata affrontate vi sono le piattaforme utilizzate all’interno della didattica a distanza come, che nate per organizzare videoconferenze, possono spingere all’organizzazione di attività didattiche di tipo tradizionale, e in particolare videolezioni basate sulla didattica frontale. Lezioni che, come ribadito più volte, non rappresentano l’ideale in questa situazione. Per questo è importante allargare lo sguardo anche ad altre tipologie di piattaforme e in particolare considerare i cosiddetti, sistemi per la gestione dell’apprendimento, piattaforme che nascono specificamente per aiutare a gestire e organizzare contenuti e processi di apprendimento. Ad esempio,che, seppur nata diverso tempo fa, si è sviluppata nel tempo e che utilizza anche strumenti di interazione asincrona, come i forum, che permettono un tipo di attività diversa, complementare rispetto a quella delle lezioni live. I forum permettono anche di aprire discussioni e attività parallele rispetto a quelle curricolari, lavorando ad esempio su temi legati agli interessi delle studentesse e degli studenti o aprendo forum ‘intervallo’ in cui si possa discutere anche di altri temi: ed è molto importante che la scuola, anche in questo periodo, lavori non soltanto sulle tematiche disciplinari, ma anche sull’approfondimento degli interessi personali.Si tratta solo di un esempio, ma lavorare con i forum può essere un suggerimento concreto di pratica didattica e di apprendimento che può ben integrare le lezioni tradizionali (e che permette di lavorare sulle competenze di scrittura, fra le più importanti da presidiare anche in questo periodo).