Safer Internet Day 2021

Lunedì 8 e martedì 9 febbraio la rassegna di incontri organizzata da Telefono Azzurro per un uso consapevole di Internet da parte di bambini e adolescenti.

Due giorni di incontri in diretta streaming (visibili su questa pagina) per sensibilizzare sull’utilizzo consapevole di Internet e dei social network, e per riflettere sui pericoli online che minacciano i bambini e gli adolescenti. Su questi temi l’8 e il 9 febbraio, in occasione delcoinvolgerà esperti ed accademici insieme a rappresentanti della società civile, istituzioni nazionali ed internazionali, scuole e grandi aziende tecnologiche.Navigare in rete è sempre più facile anche per i più piccoli: secondo uno studio condotto negli Stati Uniti (Rideout & Robb, 2019), i ragazzi tra i 13 e i 18 anni trascorrono circa 6.5 ore al giorno di fronte ad uno schermo. In più, nonostante i limiti di età fissati dal Regolamento europeo Generale sulla Protezione dei Dati, un gran numero di bambini e adolescenti sotto i 13 anni frequenta giornalmente almeno un social network. (EU Kids Online, 2020)Un recente studio ha rilevato che già dall’età di 3-4 anni i bambini spesso accedono a Internet senza la supervisione di un adulto, e che prima dei 15 anni l’89% dei bambini intervistati ha già un profilo attivo sui social network. Inoltre, l’utilizzo crescente della tecnologia ha contribuito ad un forte incremento degli abusi online.Secondo uno studio della Commissione europea, negli ultimi anni in Europa si è assistito ad un aumento esponenziale di segnalazioni di abuso sessuale online a danno di minori: da 23.000 nel 2010 a 725.000 nel 2019. Anche a livello globale il fenomeno ha raggiunto dimensioni allarmanti: da 1.000.000 di segnalazioni nel 2010 a circa 17.000.000 nel 2019.La mattina dell’8 febbraio si terrà la presentazione dei lavori dei ragazzi delle scuole selezionate durante l’hackaton digitale, organizzato da Telefono Azzurro in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Il punto di partenza dell’evento saranno infatti i ragazzi e le loro voci, per poi proseguire con incontri che coinvolgeranno esperti e personale accademico provenienti da ambiti quali la psicologia, l’educazione e la formazione, la tecnologia, la religione e l’economia.Il pomeriggio di lunedì 8, l’evento “An Internet We Trust - Società digitale 2030, come arrivarci?” si articolerà in 3 sessioni di approfondimento:1. “Economia dei big data: modelli attuali e prospettive future”,2. “AI e etica delle tecnologie”,3. “Quale dialogo possibile tra le religioni sulla dignità del bambino nel mondo digitale?”e poi, nella giornata di martedì 9 febbraio, l’evento “An Internet We Trust - Esplorando la sicurezza e il benessere nel mondo digitale” con 6 panel di confronto:1. “Le istituzioni a confronto: i bambini e gli adolescenti al centro della sfida digitale”2. “Essere cittadini nel XXI secolo tra sicurezza e privacy”3. “I social network per i bambini e gli adolescenti: potenzialità e rischi”4. “The international framework: new perspectives for a reliable Internet”5. “Il diritto all’informazione per le nuove generazioni tra libertà e controllo”6. “Quali prospettive per il benessere digitale delle future generazioni?”.