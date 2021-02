Tra riscoperte e il ricordo

Nell'intervista Raoul Pupo, professore di Storia contemporanea all'Università di Trieste, coglie alcuni punti legati alla celebrazione del Giorno del Ricordo, che ricorre il 10 febbraio.

Ne viene fuori un pratico contributo di chiarezza per una delle pagine più complesse della storia italiana, quella della Frontiera adriatica nel '900 e delle conseguenze che portarono alla tragedia delle Foibe e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata. Pupo si rivolge al mondo della scuola, docenti e studenti che ogni anno si trovano ad affrontare una delle memorie storiche che hanno diviso per anni gli storici e che per fortuna oggi cominciano a tornare alla luce.