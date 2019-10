Festa del Cinema di Roma. Al via la 14a edizione

Greta Garbo appartiene ancora a quel momento del cinema in cui la sola cattura del viso umano provocava nelle folle il massimo turbamento

Roland Barthes

Motherless Brooklyn – I segreti di una città è un magnifico noir, nella tradizione del miglior cinema classico americano, che rende magnificamente il bellissimo romanzo di Jonathan Lethem. Edward Norton dirige con mano sicura e sguardo lucido una storia eterna di ambizione, corruzione e razzismo. È un grande onore aprire la Festa del Cinema con un film di tale qualità

Antonio Monda, direttore artistico della Festa del Cinema di Roma

La Divina, icona del cinema e bellezza senza pari, l'attrice svedese offre il suo volto per rappresentare lain calendarioTrapelano le prime indiscrezioni sul programma e sugli ospiti che sfileranno sul red carpet della kermesse romana che si svolge, come di consueto, negli spazi dell'e in vari luoghi della Capitale: dal– Museo nazionale delle arti del XXI secolo - alladi Villa Borghese. Annunciata una nuova location: le sale del– Museo d’Arte Contemporanea di Roma - che ospiteranno due nuovi format “Duel” e “Parola/Immagine”.Grande protagonista di questa edizione l'atteso film diThe Irishman, che vanta un cast di premi Oscar. A cominciare da Robert De Niro che torna ad interpretare un ruolo nel quale è maestro: il suo personaggio, Frank The Irishman Sheeran, è un sicario della mafia. Con De Niro anche. Tra i divi più attesi, l'indimenticabile protagonista di Lost in translation, che in questa occasione riceverà ilconsegnato dal registache lo ha diretto in alcuni dei suoi ruoli più iconici. Bill Murray risponderà alle domande del pubblico in unApre la rassegna il nuovo film diNel video il trailer del film nelle sale cinematografiche italiane dalIlin anteprima europea, la Disney ha presentato a Romacome evento di pre-apertura dila manifestazione indipendente che si svolge in parallelo alla Festa del Cinema di Roma.Molto applaudite le due star del filmIl sequel della Disney uscirà nei cinema italianiSempre a proposito della rassegnaquest'annosarà presenteanchecon il documentario di Chiara Rapacciniproiettatofuori concorso domenica 20 ottobre alle 12.00 in sala cinema Hall.Per conoscere il programma completo della manifestazione: Festa del Cinema Dal 2019, la Festa del Cinema di Roma è ufficialmente riconosciuta come, la celebre organizzazione internazionale creata nel 1933 che riunisce 34 enti di 27 Paesi in tutto il mondo.