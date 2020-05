Festival dei Diritti Umani 2020

Festival dei Diritti Umani- V edizione. Da vicino nessuno è disabile.Speciale in streamingdal 5 al 7 maggio 2020Rai Cultura è mediapartner dell'evento.EDU / Contenuti e format interattivi pensati apposta per gli studenti delle scuole superioriTALK / Dibattiti, incontri e testimonianze in diretta streamingFOTO / La migliore fotografia documentaria raccontata dagli autoriFILM / Prime nazionali e film accessibiliore 10-12 | Sezione EDUL’epidemia di Coronavirus sta facendo provare a molti la fragilità della propria salute e la gabbia della costrizione. Le persone con disabilità vivono questa condizione tutti i giorni. E tutti i giorni provano a reagire, chi per conviverci, chi per superare le barriere. In tutti i casi ci forniscono un’importante lezione.Con, giovane attivista e alfiere della Repubblica e, campionessa di nuoto paralimpico.Proiezione:di Marco Zuin - in collaborazione con Soleluna Doc Film FestivalSezione FOTO: Alessio Coser raccontaGamification con gli studentiore 19-21 | Sezione TALKPartendo dalle forme di disabilità si può progettare un sistema di welfare che non lasci indietro nessuno. Nei fatti, non solo a parole.Con, economista,, consigliere nazionale di LEDHA,, direttrice di Buone Notizie – Corriere della Sera.recita un brano tratto da, dedicato alla pittrice. Segue intervento di Betina Woods.ore 21 | Sezione FILMdi Jason DaSilva, con l’intervento del regista | Prima nazionaleore 10-12 | Sezione EDUL’impronta della diversità penetra nel profondo della società, contagia le stesse persone che convivono con la propria disabilità. Spesso sono stereotipi difficili da contrastare, ma possiamo imparare che non c’è nulla da nascondere o di cui vergognarsi.Con, cantante e musicista, psicologo e psicoterapeuta, giornalista e attivista del mondo della disabilitàProiezione:di Miguel Jiron - in collaborazione con il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli e CinemAutismoProiezione:di Miguel Gallardo - in collaborazione con il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli e CinemAutismoBuona Pratica: auticon srl con, CEOPresentazione dinell’ambito del progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale Start the Change cofinanziato dalla Commissione Europea.Sezione FOTO: Paolo Manzo raccontaGamification con gli studentiore 19-21 | Sezione TALKLe persone con disabilità sulla carta hanno uguali diritti, ma nella sostanza sono gli ultimi a poter beneficiare dei propri diritti: per pregiudizio e perfino perché considerati sacrificabili.Coni, presidente di A Buon Diritto, Prorettore dell’Università degli Studi di Milano con delega a Legalità, Trasparenza e Parità di dirittiOmaggio musicale a Django Reinhardtore 21 | Sezione FILMdi Fernand Melgar, con l’intervento del regista | Prima nazionaleore 10-12 | Sezione EDUPrimum vivere...ma senza costrizioni. Le persone con disabilità hanno gli stessi sogni di chiunque: esibirsi su un palco, sollevare una coppa al cielo, avere relazioni d’amore. E chi ce l'ha fatta ha molto da insegnare.Con, Capitana della Nazionale di Pallavolo Sorde FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) e Benemerita del Pio Istituto Sordi, Psicologa, viaggiatrice e divulgatrice, Presidente dell’Associazione Nessuno Tocchi Mario e ideatrice del progetto Sensuability, cantante, musicista e performer. Proiezione:di Gaia VianelloSezione FOTO: Paola Cominetta raccontaGamification con gli studentiore 19-21| Sezione TALKLiberi di essere se stessi è difficile quando si è costretti in una camicia di forza. Crescere amati e rispettati è difficile quando si è respinti. Servono persone capaci di andare controcorrente.Con, giornalista e conduttore radiofonico, psichiatraPresidente di Gariwo, la foresta dei Giusti, Psicologa, vice presidente della Fondazione Basaglia, Presidente "A ruota libera Onlus"Sezione FOTO: Silvia Franzoni raccontaore 21 | Sezione FILMdi Gianni Vukaj, con l’intervento del regista