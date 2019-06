La cinquina del Premio Strega

trasmetterà in diretta streaming ilsu questa pagina, a partire dalle 20.30, l'annuncio dellache non avverrà come da tradizione in Casa Bellonci, a causa della ristrutturazione dell'edificio, ma al. I dodici finalisti della LXXIII edizione del, promosso dallae da, vede come Comitato direttivo del Premio – composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Ernesto Ferrero, Simonetta Fiori, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Melania G. Mazzucco (presidente), Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine – che ha selezionato la dozzina tra i cinquantasette titoli di narrativa proposti quest’anno dagli Amici della domenica, il gruppo storico della giuria. Illa serata finale dal Ninfeo di Valle Giulia. Questi i libri in gara:, Nero ananas (Voland), proposto da Luca Formenton, Quella metà di noi (Perrone), proposto da Elisabetta MondelloIl rumore del mondo (Mondadori), proposto da Giorgio Ficara, Di chi è questo cuore (La nave di Teseo), proposto da Loredana Lipperini, La straniera (La nave di Teseo), proposto da Furio Colombo, Il risolutore (Rizzoli), proposto da Ferruccio ParazzoliL’età straniera (Marsilio), proposto da Benedetta Tobagi, Lux (Neri Pozza), proposto da Sandra Petrignani, Città irreale (Ponte alle Grazie), proposto da Masolino d’Amico, Fedeltà (Einaudi), proposto da Sandro Veronesi, M. Il figlio del secolo (Bompiani), proposto da Francesco Piccolo, Addio fantasmi (Einaudi), proposto da Pierluigi Battista