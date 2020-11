Maker Faire Rome 2020

Un evento anche digital, infatti, comporta indubbi vantaggi come quelli legati al tempo e alle modalità di fruizione, che associano il real time all’ “on demand” con la possibilità di riproporre il contenuto anche a chi non ha potuto fruirne in prima battuta e ne permette la distribuzione in un arco temporale più lungo, abilitando, così, nuove pratiche e processi relazionali.

è il più grande evento europeo sull’innovazione che si svolge alladalRicca di invenzioni e creatività, Maker Fair è un'evento che tutti gli anni celebra la cultura del “fai da te” in ambito tecnologico, alla base del “movimento makers”. Un viaggio nel futuro tra robotica, intelligenza artificiale, manifattura digitale, aerospazio, agritech, food 4.0, energie rinnovabili, sostenibilità, riciclo, salute e qualità della vita. Organizzato dalla, attraverso la sua Azienda specialeunisce scienza, fantascienza, tecnologia, divertimento e business, dando vita a qualcosa di completamente nuovo. Una fiera, in cui business, education e consumer si mescolano e creano una magica alchimia: si impara, ci si diverte e si fanno affari. Ma Maker Faire Rome è anche formazione: conferenze, seminari e workshop hanno come protagonista la rivoluzione digitale con il contributo di tutti coloro che sono presenti per condividere le proprie esperienze e conoscenze con il pubblico. Uno spazio è stato pensato ad hoc per giovani tra i 4 ed i 15 anni, con tantissimi laboratori per sperimentare in prima persona lo spirito innovativo dei maker.L'emergenza Covid-19 ha costretto gli organizzatori ad inventare un'8a edizione della manifestazione completamente nuova, ibrida, diffusa e gratuita. Non si è voluto semplicemente traslare in digitale la manifestazione fisica, così come si è consolidata nel tempo, ma mantenere lo slancio degli attori coinvolti e soddisfare le aspettative del grande pubblico. Un evento ibrido che unisca una parte fisica, covid compliant, ad una parte digitale, multicanale e virtuale.Maker Faire Rome è per tradizione una piattaforma internazionale dedicata all’capace di valorizzare una experience di qualità e di abilitare processi di trasferimento di competenze. L’evento attraverso i suoi contenuti, i suoi innovatori e le sue aree tematiche, aiuta il suo ecosistema a comprendere meglio alcuni degli obiettivi, ponendosi la mission della loro diffusione attraverso soluzioni e progetti che tendano al loro raggiungimento. In particolare:- Obiettivo 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.- Obiettivo 4: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti;- Obiettivo 5: raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze attraverso l’utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per promuovere l’emancipazione della donna;- Obiettivo 7: assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;- Obiettivo 8: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti e in particolare promuovere attraverso un percorso esperienziale standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l’innovazione;- Obiettivo 9: promuovere la consapevolezza della cultura dell’innovazione per lo sviluppo di un’imprenditoria e uno sviluppo industriale equo, responsabile e sostenibile;- Obiettivo 12: promuovere modelli sostenibili di produzione e di consumo, che sono ontologici al movimento maker incoraggiando le imprese espositrici ad adottare pratiche sostenibili;Per tutte le informazioni, consultare il sito ufficiale al link http://2019.makerfairerome.eu