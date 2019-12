Il 9 e il 10 dicembre 2019, nell’ambito del Progetto Nazionale “Rinnovamento del curricolo del liceo classico”, promosso dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, in collaborazione con la Rete Nazionale dei Licei Classici, si è svolto presso l’Università Roma Tre, il seminario internazionale Classico/Contemporaneo. Internazionalizzazione, innovazione, sostenibilità.

In occasione dell’anno dedicato a Leonardo da Vinci, il quale «ha personificato il genio rinascimentale che rivoluzionò sia le arti figurative sia la storia del pensiero e della scienza», come si legge nella Treccani, noti studiosi nel panorama nazionale e internazionale si confronteranno sul significato di un nuovo Umanesimo, vale a dire di un rinnovato paradigma di teorie, leggi, linguaggi, strumenti, soluzioni, in grado di interpretare le trasformazioni del mondo contemporaneo.

Nell’epoca dell’Antropocene - per cui il cambiamento climatico è effetto principalmente dell’attività umana - e della crisi ecologica che investe sia sistemi e cicli bio-geo-chimici sia le società umane, occorre rifondare con immaginazione, pensiero, ricerca una nuova visione della natura e dell’uomo.

Mettere criticamente in relazione le istanze dell’una con quelle dell’altro per riflettere sul modo in cui le rappresentazioni dell’ambiente interagiscano con le immagini culturali delle società, rappresenta un compito non solo della comunità scientifica stricto sensu ma anche delle humanities, sollecitate a elaborare una nuova formazione culturale e una rinnovata responsabilità educativa, in un confronto aperto e dialogante tra diversi ambiti del sapere e della conoscenza. A questa sfida ha cercato di rispondere il Seminario attraverso il dialogo tra classicità e contemporaneità, per prospettare il rinnovamento della ricerca e della didattica delle discipline del curricolo del liceo classico in chiave di internazionalizzazione, innovazione, sostenibilità.