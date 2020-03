Il cinema è un’arte, la settima e la più giovane. Ed è un fenomeno sociale, mediatico e culturale tra i più importanti del XIX secolo. Ma chi fa cinema non è solo un artista: è un professionista in tutto e per tutto, che ha studiato e si è preparato per contribuire alla creazione di un prodotto, il Film.



La macchina cinema è in realtà una complessa e articolata filiera che coinvolge una gran quantità di figure tecniche e artistiche, ognuna con specifiche competenze, impegnate in un lavoro di gruppo che parte con l’ideazione della sceneggiatura del prodotto e si conclude con l’emissione della fattura per il noleggio dei mezzi tecnici. Dal regista al produttore, dall’attore al montatore, al direttore della fotografia, al costumista, allo sceneggiatore, allo scenografo fino al responsabile degli effetti speciali, sono tanti i mestieri che contribuiscono a formare e a far funzionare la complessa macchina del cinema.



In queste prime 5 puntate del format I Mestieri del Cinema, abbiamo intervistato Beppe Lanci, direttore della fotografia; Andrea Sorrentino a Giovanna Arena sulla creazione dei costumi e del trucco di scena; lo sceneggiatore Andrea Garello; Daniele Tomassetti Visual Effect Producer e, per la composizione delle colonne sonore, Sergio Bassetti, docente di Suono al Centro Sperimentale di Cinematografia, e il compositore Francesco Cara. Il materiale d'archivio, tratto dalle Teche Rai, riguarda il programma L'occhio magico (1991) di Giuseppe Ferrara e Giacomo Gambetti e il documentario del 2015 Al Centro del Cinema che racconta ottant'anni di attività del Centro Sperimentale di Cinematografia. Regia di Maria Tilli, Chiara Dainese, Gianandrea Caruso, Bernardo Pellegrini, Davide Minotti.