I mestieri del teatro

Una serie in 15 puntate rivolta a chi si accosta per la prima volta al mondo del teatro, a chi l’ha già fatto e vuole migliorarsi, a chi è interessato al dietro le quinte di questo mondo. 15 esperti del settore raccontano a Rai Cultura – Teatro aspetti pratici del mondo teatrale. Fare l’attore, il regista o magari lo scenografo è il sogno, più o meno proibito, di tanti, giovani e non solo. Ma, si sa, tra il dire ed il fare… ed allora proviamo a capire, facendoci aiutare, da chi quel sogno l’ha realizzato, cosa vuol dire esattamente fare del teatro “un mestiere”. Queste professioni infatti sono spesso circondate da un alone mitico, magari condito da una serie di luoghi comuni o comunque da una certa aria romantica che spesso cela una realtà non sempre ben conosciuta. Insieme ad alcuni importanti addetti ai lavori cercheremo allora di capire che cosa significa fare una determinata professione (ad esempio, cosa fa realmente, concretamente un regista?), ma anche come ci si deve preparare per svolgerla al meglio e quali difficoltà e problemi essa nasconda. Un piccolo viaggio dunque alla scoperta di un mondo, quello del teatro, tanto affascinante quanto complesso, con qualche utile consiglio che gli addetti ai lavori che dispensano a chi vuole diventare come loro, ma anche una guida ragionata a tutte le sfaccettature di questi mestieri. Scopriremo come si fa praticamente questa o quella professione teatrale, cosa conviene studiare leggere o vedere, ma anche come si lavora con se stessi e soprattutto con gli altri. Sarà anche l’occasione per osservare questi professionisti all’opera, per scoprire il dietro le quinte e magari farsi raccontare da loro qualche curioso o divertente aneddoto.